Асет Исекешев освобождён от должности помощника Президента РК

Распоряжением Касым-Жомарта Токаева в связи с изменением структуры управления в администрации президента Асет Исекешев освобождён от должности помощника президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан Исекешев Асет Орентаевич освобожден от должности помощника Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.