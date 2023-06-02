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Асем Рахметова избрана новым депутатом сената от СКО
Кандидатом в депутаты сената парламента от Северо-Казахстанской области, набравшим наибольшее число голосов выборщиков, стала Асем Рахметова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии РК.
Как уточнили в ЦИК, из 193 выборщиков за неё проголосовали 134 человека, за второго кандидата - Раузу Касенову - свои голоса отдали 39 человек, графу "против всех" выбрали шесть выборщиков, ещё один бюллетень признан недействительным.
Асем Рахметова родилась 19 декабря 1980 года в Северо-Казахстанской области. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет. Проходила службу по контракту в войсковой части 2032. Также она работала редактором областного филиала телеканала "Қазақстан", редактором "Муниципального телерадиоканала", заместителем начальника управления внутренней политики СКО, позже возглавила это управление. С 2022 года является председателем филиала партии AMANAT по Северо-Казахстанской области.
Ранее СКО в сенате представляла Гульнара Каримова. 25 января она прошла регистрацию в ЦИК в качестве депутата, а 27 января стало известно о её смерти. По предварительным результатам судебно-экспертного исследования причиной смерти пациентки стал острый инфаркт миокарда.
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