Асем Орынбай вступила в борьбу за выход в финал Олимпиады-2024
Сегодня, 18:33
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Сегодня, 18:33Сегодня, 18:33
154Фото: olympic.kz
Сегодня, 3 августа, на Олимпиаде-2024 в Париже стартовал квалификационный раунд соревнований по стендовой стрельбе среди женщин (скит), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В этом виде соревновательной программы от Казахстана выступает Асем Орынбай. Сегодня она приняла участие в первой квалификации.
Набрав 67 очков из 75 возможных, Орынбай расположилась на промежуточном 23-м месте. 4 августа пройдет вторая квалификация, по итогам которой определятся финалистки ОИ.
Ранее казахстанцу Эдуарду Ещенко выйти в финал не удалось.