Асем Орынбай вступила в борьбу за выход в финал Олимпиады-2024

Сегодня, 3 августа, на Олимпиаде-2024 в Париже стартовал квалификационный раунд соревнований по стендовой стрельбе среди женщин (скит), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В этом виде соревновательной программы от Казахстана выступает Асем Орынбай. Сегодня она приняла участие в первой квалификации.

Набрав 67 очков из 75 возможных, Орынбай расположилась на промежуточном 23-м месте. 4 августа пройдет вторая квалификация, по итогам которой определятся финалистки ОИ.

Ранее казахстанцу Эдуарду Ещенко выйти в финал не удалось.