Асем Орынбай стала обладательницей олимпийской квоты в стендовй стрельбе
Сегодня, 11:44
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Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
89Фото: olympic.kz
Один из лидеров команды Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай квалифицировалась на Олимпийские игры-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.
Это стало возможным после обновления мирового рейтинга. В топ-листе казахстанская спортсменка сохранила за собой первое место, что и позволило Орынбай стать обладательницей олимпийской квоты.
Добавим, что Орынбай выступает в дисциплине "скит". Ранее в стендовой стрельбе на Игры пробились Эдуард Ещенко и Мария Дмитриенко.
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