Асем Орынбай стала обладательницей олимпийской квоты в стендовй стрельбе

Один из лидеров команды Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай квалифицировалась на Олимпийские игры-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

Это стало возможным после обновления мирового рейтинга. В топ-листе казахстанская спортсменка сохранила за собой первое место, что и позволило Орынбай стать обладательницей олимпийской квоты.

Добавим, что Орынбай выступает в дисциплине "скит". Ранее в стендовой стрельбе на Игры пробились Эдуард Ещенко и Мария Дмитриенко.