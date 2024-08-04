Асем Орынбай не смогла выйти в финал Олимпиады по стендовой стрельбе

Одна из лидеров команды Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай завершила выступление в квалификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Она билась за выход в финал в ските.

Сегодня, 4 августа, состоялся второй день квалификации. Спортсменкам предстояло выполнить две оставшиеся серии выстрелов.

Орынбай по результатам отбора стала в итоге 18-й. В финал же проходили только шесть спортсменок.