  • 4 Августа, 17:44
  • BAIGENEWS

Асем Орынбай не смогла выйти в финал Олимпиады по стендовой стрельбе

Сегодня, 16:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
153
Фото: olympic.kz

Одна из лидеров команды Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай завершила выступление в квалификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Она билась за выход в финал в ските.

Сегодня, 4 августа, состоялся второй день квалификации. Спортсменкам предстояло выполнить две оставшиеся серии выстрелов.

Орынбай по результатам отбора стала в итоге 18-й. В финал же проходили только шесть спортсменок.

Самое читаемое

Наверх