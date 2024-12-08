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Бывший президент Сирии Асад с семьёй прибыл в Москву

РФ предоставила им убежище.

Вчера, 22:55
АВТОР
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East News / AP Photo/SANA Вчера, 22:55
Вчера, 22:55
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Фото: East News / AP Photo/SANA

Бывший президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС. 

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал агентству источник в Кремле.

Отмечается также, что Москва считает необходимым возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Сирии под эгидой ООН. Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. 

Ранее в МИД России сделали официальное заявление.

"В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путём", —  говорится в сообщении.

 

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