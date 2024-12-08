Бывший президент Сирии Асад с семьёй прибыл в Москву
РФ предоставила им убежище.
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Бывший президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал агентству источник в Кремле.
Отмечается также, что Москва считает необходимым возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Сирии под эгидой ООН. Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
Ранее в МИД России сделали официальное заявление.
"В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путём", — говорится в сообщении.
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