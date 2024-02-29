Экс-министру культуры Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли новый приговор, его осудили на 11 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Мухамедиулы обвиняли в том, что будучи министром культуры и в последующем директором Национального музея, он являлся организатором хищения в группе лиц по предварительному сговору 1,5 миллиарда тенге в рамках международного выставочного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира", путем завышения цен и без фактического выполнения оказания услуг и отгрузки товара.

"Также он в группе лиц по предварительному сговору с Н. совершил хищение бюджетных средств при заключении в 2017-2018 годах договоров государственных закупок на проведение оцифровки Национальной киноколлекции РК на общую сумму более 196 миллионов тенге. Злоупотребляя служебными полномочиями незаконно приватизировал РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", причинив ущерб государству в особо крупном размере на сумму 332 миллиона тенге", - сообщили в суде.

Кроме того, Арыстанбек Мухамедиулы с Н.А. и директором ТОО "Ex." (выделено в отдельное производство) в период с 2019 по 2020 годы похитили бюджетные средства - более 1,5 миллиарда тенге, выделенные по заключённым договорам о госзакупках на реализацию проекта "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов".

Замдиректора Национального музея С. А. похитил денежные средства руководителя ИП "Г." в сумме 9 миллионов тенге путём обмана и злоупотребления доверием.

Кроме того, согласно обвинению, Мухамедиулы покушался на совершение рейдерства в виде завладения 29% доли уставного капитала в ТОО "Актерек ЛТД" (отель Дипломат).

Также экс-министр обвинялся в организации совершения злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации — директором ТОО "Актерек ЛТД", вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

"Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов и эксперта, протоколами выемки документов, протоколами обысков по месту работы подсудимых и свидетелей, очными ставками и другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.

Приговором суда Арыстанбек Мухамедиулы признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 28 ч.3 — 189 ч.4 п. 2, ст. 361 ч.4 п. 3, 24 ч.3 — 249 ч.1, 28 ч.3 — 250 ч.1 УК, и осуждён с применением ст. 58 ч.6 УК с учётом приговора от 13.02.2024 года к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Н.А. признан виновным и осуждён на семь лет и один месяц лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Иск Министерства культуры и спорта РК удовлетворён и взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 миллиарда тенге.

Приговор не вступил в законную силу.