Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили арест

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Следственный суд продлил срок содержания под стражей Арыстанбеку Мухамедиулы, экс-министру, директору Национального музея РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Специализированный межрайонный следственный суд Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы Арыстанбека на один месяц", - сообщили в суде.

Экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы, возглавившего Национальный музей в июле 2019 года, взяли под стражу 28 мая.

Ранее Антикор сообщал о том, что руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 миллионов тенге из бюджета. После появления сообщений о проверке госучреждения в соцсетях писали о попытке суицида Мухамедиулы во время обыска, однако пресс-секретарь директора Нацмузея опроверг эту информацию.

Позже стало известно, что Национальный музей выплатил подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" 1,3 миллиарда тенге. Экспертное исследование установило, что фактическая стоимость работ - 83,4 миллиона тенге.

По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится также по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".