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"Арыс жағасында" и "Люба - русая коса". Ансамблю народной музыки "Кызылжар" 30 лет
Ансамблю народной музыки "Кызылжар" из Петропавловска исполнилось 30 лет. Именно столько артисты радуют зрителей не только живым исполнением народных хитов, но и игрой на традиционных инструментах, баяне и домре (с ударением на первый слог). Корреспондент BaigeNews.kz встретилась с солистами коллектива и выяснила, почему же хиты из прошлого сегодня так горячо любимы публикой.
Казалось бы, в современном мире песни уже не осталось места народным инструментам и музыке. На смену им пришли современные, так называемые, "качающие" треки. Однако народная песня сегодня не просто жива, а развивается в ногу со временем. Яркое подтверждение тому - ансамбль народной музыки "Кызыл жар". Артисты уже давно закрепились в роли любимцев североказахстанцев, а каждый их концерт – аншлаг. Зрители говорят, что таких песен сегодня не услышишь по радио и не увидишь по телевидению, от этого они становятся ещё ценнее.
А начиналось всё 30 лет назад с утверждения на сцене энтузиастов во главе с Геннадием Ерзаковым, преподавателем класса народных инструментов Петропавловского музыкального училища. Репертуар из народных песен, исполняемых "Красным Яром" под аккомпанемент домры, балалайки, баяна, гитары, сразу завоевал популярность среди слушателей, а коллектив вошёл в состав Северо-Казахстанской филармонии. Как и имена руководителей коллектива в разные его годы - Геннадия Ерзакова, Владимира Евдокимова, Сергея Исакова, Виталия Смотрова. Заметим, все они виртуозно владели каким-либо инструментом, будь то баян или балалайка. Последние годы у руля "Кызыл Жара" стоит Игорь Рыженко, не менее мастерски владеющий несколькими инструментами, в числе которых ведущий одну из главных линий в народной музыке - баян. Кстати, Игорь имеет довольно крепкие "народные" корни - он "родом" из известного в нашем регионе ансамбля казачьей песни "Звонница".
"В 2010 году я пришёл играть на домре-альт, пробовал петь, потом стал баянистом и вокалистом. Так сложилось, что я всегда осваивал что-то новое. В 2015 году стал руководителем. Основные задачи в ансамбле - подготовка репертуара, концертных номеров. Коллективу исполняется 30 лет. За это время сменилось много, с самых истоков коллектива у нас остался только один человек - это Светлана Кириенко, которая играет на домре. А так все участники уже более 15 лет работают в труппе. В репертуаре нашего ансамбля преобладают, конечно, народные песни. Не отходим полностью от традиционного использования этих песен, но, чтобы идти в ногу со временем мы пытаемся стилизовать композиции, аранжируем их в более современной манере. Часто украшаем свои концертные номера хореографическими постановками. Наш зритель идёт всё - таки на яркие красочные номера. Все песни у нас задорные, люди идут пополнить себя хорошими эмоциями и привлекает их душевность исполнения песен, потому как народная песня несёт в себе глубокий смысл. Чего не скажешь о многих современных треках. Народная музыка затягивает и не отпускает тебя. Мы стараемся её обогащать за счёт новых форм и звучаний. У нас нет такого, что всё держится на ком-то одном - это единый организм. Не будет одного инструмента или человека, и это уже не полноценный коллектив получается. У нас довольно дружеская обстановка. Всякое бывало за столько лет и ссорились и ругались, и мирились. Выйдя на сцену, все эти детали отсекаются. Исполняем и лирические песни, в том числе и на казахском языке. Например, "Арыс жагасында" Шамши Калдаякова. Зачастую видим, как люди плачут. Это говорит о том, что ты всё - таки достучался и донёс. Полтора часа в среднем идёт концерт, но ты выходишь из зала, снимаешь с плеч баян, и такое ощущение, что смену на заводе отработал", - рассказал художественный руководитель ансамбля народной музыки Кызылжар Игорь Рыженко.
Ансамбль народной музыки "Кызыл Жар" сегодня участвует в правительственных концертах, мероприятиях Ассамблеи народа Казахстана и отмечен наградами от Министерства культуры, акима области, почётной грамотой Президента РК, являются участниками многих международных фестивалей. На юбилейном концерте, посвященном 30-летию коллектива, звучали полюбившиеся всем "Ой, по бережку крутому", "Подари, берёзка, мне свои серёжки", "Баня", "Люба - русая коса", "Гармонь" настолько звонко и лихо, что подпевал весь зал. Солистка ансамбля Елена Уварова в коллективе уже 24 года. Она всегда выходит на сцену в традиционных славянских нарядах и является главным украшением сцены.
"Ещё будучи студенткой Северо-Казахстанского университета на четвертом курсе меня пригласил попробоваться в ансамбль руководитель Владимир Евдокимов. Как-то всё сразу удачно сложилось. Карты легли так, что я до сих пор в этом коллективе. Мама всегда мечтала петь, но тогда было такое время, что она не могла себе этого позволить. Видимо она во мне просто воплотила свою мечту. Когда ты поёшь один, кажется это всегда эмоционально труднее. В ансамбле ты чувствуешь поддержку, и в любом случае, если что-то случилось, тебя могут подстраховать. Зритель нас очень часто страхует, бывает ты что-то забыл, и публика может напомнить тебе слова, всякое бывает", - с улыбкой вспоминает солистка ансамбля Елена Уварова.
Солисты ансамбля народной музыки "Кызылжар" продолжают традиции коллектива с богатой историей. Изначально он состоял из восьми человек, и назывался "Русские узоры", затем "Красный Яр". Но нынешнее название коллектива подсказал экс-президент Н.Назарбаев.
"Тогда президент приехал к нам в Петропавловск. Работая на одном из официальных мероприятий, ведущий объявил, что сейчас будут выступать гости из Москвы. На что глава государства ответил: "Это же наши-Кызылжар". Идею подхватили и ансамбль назвали "Кызыл жар", - с умилением вспоминает Игорь Рыженко.
Помимо творческого тандема Игорь и Елена ещё и любящие супруги. При этом отмечают, что идти рука об руку по жизни и творить на работе совсем несложно. Это, по их словам, наоборот, помогает, ведь рядом не только друг, но и единомышленник.
"Творческие люди всегда в процессе. Это ещё больше сближает. Есть всегда с кем поговорить и о чём. Возможно, кто-то другой меня бы не понял, если бы это был человек другой профессии. Мы не надоедаем друг другу, живём и дышим общим делом. Для нас это счастье", - с воодушевлением рассказала Елена Уварова.
Сын Максим часто бывает с родителями на работе. С малых лет начал постигать азы игры на музыкальных инструментах. С удовольствием под звуки баяна исполняет народные песни. Главное в семье - это взаимопонимание и, конечно же, любовь, говорят Игорь и Елена. А песня помогает идти по жизни и зачастую разряжает семейную обстановку. Солисты ансамбля отмечают, что народная музыка – это и есть душа, а потому с зрительным залом всегда идёт мощный обмен энергиями. Люди не могут усидеть на своих местах и выходят танцевать.
"В ансамбле с 2006 года работаю на ударных инструментах и на перкуссии. Моя основная задача поддерживать темп и ритм. Интересно работать с людьми, видишь их улыбки, глаза, как они хлопают, иногда в пляс пускаются. Приятно ощущать, что ты работаешь не зря, для людей и видишь их отдачу. После концерта ты, конечно, выходишь уставший физически, но морально охота летать", - рассказал солист Андрей Ольховиков.
"С 2010 года с большим энтузиазмом работаю в этом коллективе. Мне нравится именно этот жанр, народной эстрадной музыки. Мне нравятся люди в этом коллективе, их музыкальные способности, наша творческая деятельность. Мы за многие годы стали уже как большая музыкальная семья. Мы понимаем друг друга с полуслова. Поэтому я даже не вспомню, чтобы у нас были какие-то негативные эпизоды. Публика у нас обширная, на концертах мы всегда собираем полные залы, даже стулья ещё дополнительно подставляют", - рассказал солист Игорь Шибалин.
30-летний юбилей– это далеко не предел. Участники ансамбля намерены и дальше радовать североказахстанцев народным творчеством и не давать ему уйти в небытие.
Фото из архива героев
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