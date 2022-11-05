Аружан Сагандыкова выиграла свой первый титул ITF Women

Фото: пресс-служба ФТК

И это несмотря на то, что казахстанке всего 17 лет.

Воспитанница академии Team Kazakhstan, 17-летняя Аружан Сагандыкова стала победительницей турнира серии ITF World Tennis Tour W15 в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

В финале казахстанка в дуэте с Ю-Юн Ли (Китайский Тайбей) одержала волевую победу над Анастасией и Радой Золотаревыми из России 7:5, 3:6, 10:4.

В одиночном разряде Аружан дошла до четвертьфинала, где уступила сербке Наталии Сенич — 6:3, 1:6, 5:7.

"Я даже не могу описать свои эмоции, потому что я только что выиграла дебютный титул взрослый турнир серии ITF. Сегодня для меня был, наверное, самый важный день сезона. Я смогла выиграть трофей, который очень хотела. Хочу поблагодарить федерацию тенниса Казахстана и её президента Булата Жамитовича Утемуратова, а также своего тренера Руслана Мухамедзянова за поддержку и веру в меня", — отметила после церемонии награждения Аружан Сагандыкова.

Титул в Анталье стал для Аружан первым во взрослом женском туре.