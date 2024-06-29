Артём Резников одолел россиянина у него на родине

Казахстанский боец Артем Резников выступил на турнире по смешанным единоборствам ACA 177 в Сочи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой с российским файтером Мухамедом Коковым. Этот поединок прошел в лёгком весе и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой Резникова единогласным решением судей.

Таким образом, Артем Резников одержал 25-ю победу в профессиональной карьере, а Мухамед Коков потерпел десятое поражение. Также Резников закрыл два досрочных поражения подряд — от россиян Эдуарда Вартаняна и Али Багова. Что касается Кокова, то он проиграл третий бой подряд.