Артём Резников одолел россиянина у него на родине
Сегодня, 09:44
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Сегодня, 09:44Сегодня, 09:44
137Фото: instagram.com/artem.rez
Казахстанский боец Артем Резников выступил на турнире по смешанным единоборствам ACA 177 в Сочи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он провел бой с российским файтером Мухамедом Коковым. Этот поединок прошел в лёгком весе и был рассчитан на три раунда. Он завершился победой Резникова единогласным решением судей.
Таким образом, Артем Резников одержал 25-ю победу в профессиональной карьере, а Мухамед Коков потерпел десятое поражение. Также Резников закрыл два досрочных поражения подряд — от россиян Эдуарда Вартаняна и Али Багова. Что касается Кокова, то он проиграл третий бой подряд.
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