Казахстанец Артём Антропов стал обладателем золотой медали чемпионата мира по тяжелой атлетике в Манаме (Бахрейн), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Штангист финишировал первым в весовой категории до 102 килограммов.

В "рывке" Антропов показал 170 килограммов. В "толчке" ему покорились 230 килограммов. В сумме Артём поднял 400 килограммов.

Второе место осталось за Ибрахимом Фаресом Эльбахом (Катар) - 399 (174+225) килограммов. Третьим стал Маркос Руис Веласко из Испании - 395 (183+212) килограммов.

Отметим, что в активе команды Казахстана теперь три медали. Ранее Алексей Чуркин завоевал "серебро" в весе до 81 килограмма, а Нургиса Адилетулы (до 96 килограммов) стал победителем ЧМ.