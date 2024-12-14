Артём Антропов стал чемпионом мира по тяжелой атлетике
В сумме он поднял 400 килограммов, выступа в Бахрейне.
Сегодня, 08:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
92Фото: ДРС
Казахстанец Артём Антропов стал обладателем золотой медали чемпионата мира по тяжелой атлетике в Манаме (Бахрейн), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Штангист финишировал первым в весовой категории до 102 килограммов.
В "рывке" Антропов показал 170 килограммов. В "толчке" ему покорились 230 килограммов. В сумме Артём поднял 400 килограммов.
Второе место осталось за Ибрахимом Фаресом Эльбахом (Катар) - 399 (174+225) килограммов. Третьим стал Маркос Руис Веласко из Испании - 395 (183+212) килограммов.
Отметим, что в активе команды Казахстана теперь три медали. Ранее Алексей Чуркин завоевал "серебро" в весе до 81 килограмма, а Нургиса Адилетулы (до 96 килограммов) стал победителем ЧМ.
Самое читаемое