Артисты бедствуют: депутат просит поднять зарплаты коллективу "Астана Опера"

Депутат Мажилиса Парламента Сергей Пономарёв попросил правительство изыскать возможность и повысить зарплату всем сотрудникам театра "Астана Опера" на 30 процентов. По его словам, в 2024 году из театра ушли свыше 100 музыкантов, артистов, инженеров и мастеров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен отметил, что с 2013 года заработная плата работникам повышалась лишь один раз – на 20 процентов. Это было в январе 2022 года. Больше министерство финансов не поддерживает ежегодно подаваемые бюджетные заявки на увеличение окладов, ссылаясь на форму учреждения юридического лица.

"В итоге солисты, артисты, которым рукоплещет весь мир, оказались ущемлёнными. Как следствие огромная текучка, звёзды сцены вынужденно уезжают. Только в 2024 году из театра ушли свыше 100 музыкантов, артистов, инженеров и мастеров. Замены штучным профессионалам нет", - сказал Пономарёв.

Для примера он привёл следующие цифры: солистам и артистам хора для каждого оперного спектакля необходимо выучить около 300 страниц музыкального материала на итальянском, французском языках. А артистам балета, чтобы выйти на сцену и исполнить партии, необходимо учиться более 10 лет и ежедневно до изнеможения заниматься по 8-10 часов.