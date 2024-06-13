Артист должен уважать своего зрителя: Балаева о штрафах за маты на сцене
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Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах сената рассказала, за что будут штрафовать казахстанских и зарубежных артистов, передаёт BaigeNews.kz.
"Миссия деятелей культуры нести духовные ценности, формировать культуру. Если мы будем допускать, что со сцены будут материться, распивать алкогольные напитки и употреблять наркотические вещества, как это будет вообще действовать? Поэтому, однозначно, мы сейчас поднимаем вопрос, что сцену надо уважать. В первую очередь, любой исполнитель, который выходит на сцену и зарабатывает посредством своего таланта, должен уважать своего зрителя", - заявила Балаева.
По ее словам, артисты должны следить за своим состоянием и контролировать своё поведение.
"Материться в любом случае нельзя. Как вы видите это на сцене? В любом случае, в договорах прописывать, что можно, что нельзя. Почему мы должны делить? Иностранные артисты выступают на территории нашего государства, поэтому они должны уважать и соблюдать наши законы", - резюмировала министр.
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