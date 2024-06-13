Артист должен уважать своего зрителя: Балаева о штрафах за маты на сцене

Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах сената рассказала, за что будут штрафовать казахстанских и зарубежных артистов, передаёт BaigeNews.kz.

"Миссия деятелей культуры нести духовные ценности, формировать культуру. Если мы будем допускать, что со сцены будут материться, распивать алкогольные напитки и употреблять наркотические вещества, как это будет вообще действовать? Поэтому, однозначно, мы сейчас поднимаем вопрос, что сцену надо уважать. В первую очередь, любой исполнитель, который выходит на сцену и зарабатывает посредством своего таланта, должен уважать своего зрителя", - заявила Балаева.

По ее словам, артисты должны следить за своим состоянием и контролировать своё поведение.