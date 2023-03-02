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  • Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы
BaigeNews.kz Сегодня, 03:18
315
Сегодня, 03:18
315
Фото: BaigeNews.kz

Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы

Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой департамент полиции города.

"Боеприпас нашли в одной из комнат бывшего завода по проспекту Сейфуллина. Охранник бизнес-центра проверял заброшенный бункер и наткнулся на страшную находку", - сообщили в ДП.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Инспекторы патрульной полиции перекрыли движение. Сапёры и кинолог со специально обученной собакой проверили помещения. Несколько часов ушло на полный осмотр комнат: ничего опасного больше обнаружено не было.

В полиции данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.

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#полиция #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:18
315
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