Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы

Фото: BaigeNews.kz

Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой департамент полиции города.

"Боеприпас нашли в одной из комнат бывшего завода по проспекту Сейфуллина. Охранник бизнес-центра проверял заброшенный бункер и наткнулся на страшную находку", - сообщили в ДП.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Инспекторы патрульной полиции перекрыли движение. Сапёры и кинолог со специально обученной собакой проверили помещения. Несколько часов ушло на полный осмотр комнат: ничего опасного больше обнаружено не было.

В полиции данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.