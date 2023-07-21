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Сегодня, 07:20
209
209Фото: ДП ЗКО
Артиллеристский снаряд нашли в селе ЗКО
В селе Щапово района Байтерек пенсионер обнаружил артиллеристский снаряд во время выкапывания траншеи, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДП ЗКО, находку обнаружил мужчина 1976 года на глубине двух метров. Диаметр снаряда 76 мм, длина — 320 мм.
Его разминировали и уничтожили сапёры ведомства.
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