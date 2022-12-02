Арсенал оружия изъяли у скотокрадов в Жамбылской области

Фото: polisia.kz

В Жамбылской области провели оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад". В ходе ОПМ с 28 по 30 ноября полицейские изъяли 12 единиц оружия и около 100 патронов различного калибра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Среди изъятого оружия две мелкокалиберные винтовки ТОЗ -16 и ТОЗ-8, двуствольное нарезное охотничье ружье ИЖ – 56 Белка, два обреза и семь гладкоствольных ружей", - говорится в сообщении.





Как сообщили в МДВ, самозарядное гладкоствольное ружье МР-153 калибра 12 миллиметров без боеприпасов с механическим стиранием заводских номеров полицейские нашли на окраине города.

Мелкокалиберную винтовку ТОЗ-16 калибра 5,6 миллиметра, одноствольное охотничье ружьё ИЖ-18Е калибра 12 миллиметров, 19 патронов и 58 гильз такого же калибра правоохранители обнаружили в сарае крестьянского хозяйства, расположенном в 10 километрах от села Буркитбаева Сарысуского района.

В другом крестьянском хозяйстве, расположенном в песковой зоне Жамбылского района, обнаружено одноствольное охотничье ружьё ИЖ-18 ЕМ калибра 16 миллиметров.

На всё оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза. Всего с начало года полицейскими изъяты 673 единицы огнестрельного оружия, в том числе 131 автомат и 232 пистолета, сообщили в полиции.