Арсен Жаканбаев назначен на должность председателя Комитета водного хозяйства
Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41Сегодня, 15:41
105Фото: primeminister.kz
Председателем Комитета водного хозяйства стал Арсен Жаканбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Приказом министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Жаканбаев Арсен Арманович назначен председателем Комитета водного хозяйства МВРИ РК", - говорится в сообщении.
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