  • 13 Ноября, 16:25
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Арсен Жаканбаев назначен на должность председателя Комитета водного хозяйства

Сегодня, 15:41
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
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Фото: primeminister.kz

Председателем Комитета водного хозяйства стал Арсен Жаканбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство. 

"Приказом министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Жаканбаев Арсен Арманович назначен председателем Комитета водного хозяйства МВРИ РК", - говорится в сообщении.

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