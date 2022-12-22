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пресс-службы департамента госдоходов Карагандинской области Сегодня, 10:36
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Сегодня, 10:36
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Фото: пресс-службы департамента госдоходов Карагандинской области

"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,3 миллиарда тенге

Департамент госдоходов по Карагандинской области оштрафовал АО "АрселорМиттал Темиртау" на 1,3 миллиарда тенге в рамках налогового администрирования в отношении крупных налогоплательщиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Компанию обязали выплатить штрафы за занижение суммы авансовых платежей.

"При проведении камерального мониторинга за 2017 год установлено занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу над фактически исчисленным налогом. В этой связи составлен административный материал по пункту 3 статьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере 1,3 миллиарда тенге. Материалы были переданы в административный суд", - говорится в сообщении.

21 декабря Карагандинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу "АрселорМиттал Темиртау". Административный штраф оставлен в силе.

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#госдоходы #налоги #АрселорМиттал Темиртау #штрафы #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:36
970
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