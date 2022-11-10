"Арселор Миттал Темиртау" обяжут выделять на модернизацию 150 миллиардов тенге ежегодно

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Дополнительными финансовыми обязательствами загрузят "Арселор Миттал Темиртау", передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

"Что касается аварии на шахтах "Арселор Миттал Темиртау" в Карагандинской области, то в ходе недавнего пересмотра контракта на недропользование по добыче угля для этой компании мы вписали впервые дополнительные требования в части необходимости выделения вложения инвестиций в модернизацию угольного производства в объеме не менее 150 миллиардов тенге ежегодно, а также на дегазацию угольных пластов 37 миллиардов тенге. Ранее таких обязанностей не было. И другие обязательства недропользователя", - сказал он на заседании Сената.

Он уточнил, что ужесточить требования планируют не только для АМТ, но и для всех недропользователей Казахстана.

Кроме того Смаилов отметил в своей речи и про материально-техническое оснащение МЧС. По его данным, в 2022 году на его поддержку выделили 78 миллиардов тенге, и на последующие три года также заложены деньги.

"Контроль осуществляется на опасных промышленных объектах за соблюдением требований промбезопасности и технологический дисциплины. В целом мы сейчас ведем разработку новых норм в части совершенствования законодательства в части промбезопасности. Они направлены на повышение ответственности владельцев и руководителей таких производств, направлены на усиление мер контроля со стороны государства, на законодательное закрепление объемов финансирования материально-технического перевооружения таких опасных производств в объеме не менее одного процента от совокупного дохода этих компаний. А также пересмотр, актуализация требований по промбезопасности с учетом новых технологий и другие вопросы, связанные с промбезопасностью", - сказал глава правительства.

Он отметил, что планируется внесение изменений в КоАП, уголовный и предпринимательский кодексы и в закон "О гражданской защите". Кроме того, действующим законодательством предусмотрено для снижения аварийности и травматизма формирование ежегодно сводного плана технического перевооружения. На 2022 год предусмотрена замена более 2,5 тысяч технических устройств и модернизация более 100 технологических линий.