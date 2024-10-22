АРРФР согласовало назначения в ЕНПФ и двух компаниях

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка согласованы руководящие работники на рынке ценных бумаг и пенсионных услуг, передаёт BaigeNews.kz.

Были согласованы следующие руководящие работники на рынке ценных бумаг и пенсионных услуг: