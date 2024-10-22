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АРРФР согласовало назначения в ЕНПФ и двух компаниях

Сегодня, 10:50
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pixabay.com Сегодня, 10:50
Сегодня, 10:50
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Фото: pixabay.com

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка согласованы руководящие работники на рынке ценных бумаг и пенсионных услуг, передаёт BaigeNews.kz.

Были согласованы следующие руководящие работники на рынке ценных бумаг и пенсионных услуг:

  • Нурскенов Дамир Жунусбекович на должность члена исполнительного органа, заместителя председателя Правления АО "Сентрас Секьюритиз" (протокол № 197/РЦБ/Т от 18 октября 2024 года);
  • Мейржанов Михаил Серикович на должность иного руководящего работника АО "Инвестиционная компания Standard" (протокол №198/РЦБ от 21 октября 2024 года);
  • Смирнова Наталья Викторовна на должность главного бухгалтера – директора Департамента бухгалтерского учета АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (протокол №195/РЦБ от 16 октября 2024 года).

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