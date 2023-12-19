Ароматные изобретения: казахстанские учёные рассказали, как создают духи и мыло

Герои этого материала, хоть и работают с химией, но придерживаются принципа "наука простых вещей": они не изобретают велосипед, а создают качественные товары отечественного производства. О качественном казахстанском мыле и парфюме с запахами нашей страны корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с талантами Satpayev University Ерболом Сагатовым и Гульжан Тузельбаевым.

Ербол Сагатов – заведующий лабораторией "Тонкого органического синтеза" Satpayev University. Вместе со своей командой он работает над созданием качественной казахстанской бытовой химии, в чатсности, это мыло разных видов, средство для мытья окон и пятновыводитель для твёрдых поверхностей. Также в разработке находятся шампуни и стиральные порошки.

"Почему мы решили специализироваться на этом? Мы развиваем концепцию науки простых вещей: не придумываем ничего сверхъестественного нового, а разрабатываем то, что нужно обществу. Бытовая химия – это товары широкого потребления, которыми люди пользуются каждый день. Мы хотим создавать качественный товар по доступной цене", - сказал он.

Сейчас команда учёного переходит от этапа синтеза, утверждения технологического процесса к стадии массового производства. Для этого готовятся производственные помещения и оборудование.

По словам Сагатова, сложностей с коммерциализацией проекта у них нет, и они поэтапно движутся к этой цели.

"Наша продукция не будет особо отличаться от аналогов, представленных на рынке. Это некий симбиоз, микс того, что уже существует, адаптированный под наши условия, чтобы и качество соблюдалось, и цена была адекватной", - добавил он.

Наш собеседник отметил, что сырьё для изготовления продукции учёные закупают в Китае и Индонезии.

"В планах у нас разработать линейку продукции в области бытовой химии. У нас в лаборатории работают молодые специалисты и получают хороший опыт, который будут передавать и другому поколению. Соответственно у нас создается некая армия химиков в ближайшем будущем. Мы занимаемся такими проектами, когда наука служит обществу. Последующие проекты будут такие же. В следующем году мы планируем начать работать над синтезом и производством лекарственных препаратов, чем я занимался в Великобритании в течение более, чем пяти лет", - сказал он.

Гульжан Тузельбаева – парфюмер международного уровня. Свои духи она также создаёт в лабораториях Satpayev University.

"Идея создавать духи, мне кажется, пришла мне еще в подростковом возрасте. Я задавалась вопросом, почему во Франции, Италии и других странах есть свои духи, а у нас нет. Будучи ребёнком, я помню, что я все всегда нюхала в доме. Если что-то пропало или наоборот вкусно пахло. Есть люди, которые очень чувствительны к запахам. Я всегда выбирала всем духи, подсказывала. Но почему-то не думала, что всё это может перерасти в профессию", - поделилась она.

Самое интересное, что по профессии Гульжан далеко не химик. Она актриса кино и театра. Во время карантина из-за коронавируса наша героиня начала изучать тему парфюмерии очень этим увлеклась. Гульжан начала искать информацию в интернете и узнала про Грасский институт парфюмерии и сразу же написала им. Из-за карантина выехать во Францию было нельзя. Но тут звезды все звёзды сложились и Гульжан вместе с командой фильма режиссёра Дарежана Омирбаева, в котором она снималась, оказалась в Берлине. Оттуда уже не составляло труда добраться до Франции. Так Гульжан стала первой казахстанкой, поступавшей в Грасский институт парфюмерии.

После возвращения на родину нашей героине довелось испытать некоторые приключения на пути к своей мечте

"Когда я приехала в Алматы из Франции, я пошла в институт химии имени Бектурова и устроилась там на работу лаборантом без зарплаты. Мне было интересно познакомиться с химиками, сотрудничать с ними. Потому что я химик-парфюмер – это чуть-чуть другое. Мне химия нужна очень узкого направленная. Мне все нравилось. Но в какой-то момент там начались перестановки и меня уволили. Это было в прошлом году", - рассказала он.

Тогда Гульжан поехала в Астану и стала стучать во все двери, чтобы продолжить свои разработки в области парфюмерии. Так она попала к министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку.

"Это была суббота, все в министерстве работали. Мне сказали: у вас будет пять минут, вы должны будете быстро рассказать о вашей проблеме. Я представила свои разработки: апорт, алматинскую розу и что-то еще. Саясат Нурбек меня выслушал, очень быстро принял решение. Я сказала, что нужна лаборатория, чтобы продолжать разработки ингредиентов и наших локальных ароматов. Он направил меня в "Satpayev University". Там меня очень хорошо приняли. Я была невероятно счастлива и по сей день очень благодарна, что встретила таких людей. Я поняла, что нашему государству не всё равно. Со своей стороны я стараюсь работать так, чтобы достойно представлять Казахстан", - сказала она.

Гульжан представляет свои духи на международных выставках, получает восторженные отзывы и видит большие перспективы своего проекта.

"На данный момент произведено очень много духов. Потому что я пробую. У меня в линейке сейчас 10 духов. Это и духи с ароматом березы, и с ароматом нашей алматинской розы. Алматинский апорт двух видов – летний и зимний варианты. Есть популярные древесные ароматы. Почти все духи - с казахскими именами. Мне кажется, что это тоже очень важно – придавать своим разработкам казахский колорит", - отметила наша собеседница.

В планах у учёной поездить по разным регионам Казахстана для каждого из них составить свой аромат.