Китайский производитель электронных устройств объявил дату запуска ароматического смартфона. Продажи стартуют в Индии 18 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на GizmoChina.

Технологию называют Energizing Scent-Tech. Этот процесс захватывает молекулы аромата в микроскопические капсулы, которые встроены в заднюю панель телефона из веганской кожи. В результате телефон постепенно испускает легкий, освежающий аромат.

"Мы стараемся внедрять инновации. Одной из таких инноваций является Energizing Scent-Tech. Это как если бы у вас был красивый телефон, который еще и приятно пахнет", - сказал генеральный директор Infinix India Аниш Капур.

Аромат разработан так, чтобы быть тонким и стойким, хотя его интенсивность и продолжительность могут варьироваться в зависимости от того, как используется телефон, а также от факторов окружающей среды, таких как температура и влажность. Компания утверждает, что запах будет сохраняться до шести месяцев.

Капур также намекнул, что телефон будет стоить в Индии менее 20 000 рупий. Это около 235 долларов.