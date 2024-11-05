Армянский коньяк решили переименовать

Министр экономики Армении Геворг Папоян, выступая в парламенте, заявил о переименовании армянского коньяка. Программа ЕС по обеспечению механизмов контроля качества производства напитка, его ребрендинга, рекламы и вывода на рынки стартует во второй половине ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finport.am.

Как отметил министр, в рамках программы ЕС окажет следующее содействие: установит требования для лабораторных инфраструктур, контролирующих качество производства коньяка, спроектирует систему контроля, будет контролировать использование нового наименования для армянского коньяка (armenian brandy), проведет переподготовку персонала для применения специальных методов экспертизы и контроля качества.

"Ключевым в ребрендинге будет то, что новое наименование Armenian Brandy зарегистрируют, как географическое указание, которое будет иметь четкие механизмы и критерии качества контроля производства, которые должны применять производители, использующие это наименование", - сказал Папоян.

По информации портала, на реализацию программы по ребрендингу армянского коньяка ЕС направил 2,9 миллиона евро. Разработкой нового бренда -Armenian Brandy - занималась компания Backbone.

Требование об отказе от названия "коньяк", содержащееся в соглашении, обусловлено тем, что термин является защищенным географическим указанием, использовать которое, согласно действующими в ЕС правилами, можно только для продукции, произведенной во французском департаменте Шаранта, где находится город, именем которого и стали называть напиток.