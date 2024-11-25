Армия здесь ни при чём – мать погибшего в Актобе срочника выступила с заявлением

В Актобе мать солдата-срочника, который, предположительно, совершил суицид, выступила с заявлением. Женщина со слезами на глазах просит не связывать произошедшее с армией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

ЧП случилось 23 ноября на полигоне воинской части 30238. По официальным данным, во время несения караульной службы солдат срочной службы совершил суицид, выстрелив в себя из закреплённого оружия. Других подробностей командование Сухопутных войск не сообщает.

Заведено уголовное дело, в рамках которого установят причину самоубийства. Известно, что погибший призывался в апреле этого года из Павлодара.

После трагедии его мать выступила с заявлением. Женщина считает, что сын решил распрощаться с жизнью из-за личных переживаний, и армия тут ни при чем.