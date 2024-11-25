Армия здесь ни при чём – мать погибшего в Актобе срочника выступила с заявлением
Погибший призывался в апреле этого года из Павлодара.
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В Актобе мать солдата-срочника, который, предположительно, совершил суицид, выступила с заявлением. Женщина со слезами на глазах просит не связывать произошедшее с армией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
ЧП случилось 23 ноября на полигоне воинской части 30238. По официальным данным, во время несения караульной службы солдат срочной службы совершил суицид, выстрелив в себя из закреплённого оружия. Других подробностей командование Сухопутных войск не сообщает.
Заведено уголовное дело, в рамках которого установят причину самоубийства. Известно, что погибший призывался в апреле этого года из Павлодара.
После трагедии его мать выступила с заявлением. Женщина считает, что сын решил распрощаться с жизнью из-за личных переживаний, и армия тут ни при чем.
"Просьба родителям, девушкам: пожалуйста, огородите их, наших ребят, от негатива. От всего того, что за их забором происходит, чтобы они меньше знали плохого. Чтобы служили спокойно. И еще хочу добавить, чтобы не распространяли то, что его довели до самоубийства. Я видела сына – синяков нет, побоев нет", - сказала мать солдата Ирина Боровец.
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