Суданская армия заявила о захвате президентского дворца в столице страны, который ранее контролировали военизированные силы быстрого реагирования (RSF), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AP.

Военные прочёсывают окрестности в поисках бойцов RSF. Представители сил быстрого реагирования пока не комментировали ситуацию. По данным AFP, армия уничтожила вражеские подразделения и захватила большое количество техники и оружия.

Конфликт между армией и RSF продолжается с 2023 года. После свержения Омара аль-Башира в 2019 году военные обещали передать власть гражданскому правительству, но этого так и не произошло.

С осени прошлого года армия ведёт наступление на позиции RSF в районе столицы. Бои за президентский дворец продолжались месяц. Контроль над Хартумом может ускорить раздел страны на восток и запад, прогнозируют аналитики CNN.

ООН уже назвала кризис в Судане крупнейшим гуманитарным бедствием в мире.