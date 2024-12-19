Ракета, которую выпустили с территории Йемена и направляли в сторону Израиля, была перехвачена военно-воздушными силами страны до того, как вторглась в воздушное пространство еврейского государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Израильские ВВС перехватили одну ракету, выпущенную из Йемена, прежде чем она пересекла израильскую территорию", - говорится в сообщении.

После запуска ракет из Йемена в нескольких районах в центре страны прозвучала воздушная тревога.