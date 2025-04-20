Израильская армия признала, что обстрел автомобилей скорой и пожарной помощи в секторе Газа 23 марта стал результатом "оперативного недопонимания" со стороны военнослужащих. В результате инцидента в районе города Рафах погибли 15 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Как заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), шесть из погибших, по данным израильской стороны, были членами группировки ХАМАС.

По итогам внутреннего расследования установлено, что военные действовали в условиях высокой напряженности и восприняли действия спасателей как угрозу. В заявлении подчёркивается, что "использование оружия стало следствием неверной оценки ситуации и ошибок в координации".

В армии также сообщили о дисциплинарных мерах: уволен заместитель командира батальона, который руководил операцией и представил неполный и недостоверный отчет. Командиру бригады, в подчинении которого находился батальон, объявлен выговор.

"Армия обороны Израиля сожалеет о вреде, причиненном не вовлеченным гражданским лицам", — говорится в официальном заявлении.

Ранее Израиль утверждал, что обстрелянные автомобили не были обозначены как спасательные. Однако впоследствии Палестинский Красный Полумесяц опубликовал видеозапись, на которой видно, что машины двигались с включёнными проблесковыми маячками.

Инцидент вызвал международную критику в адрес Израиля и стал одним из наиболее обсуждаемых эпизодов текущего конфликта в Газе.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке продолжается с 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, убив порядка 1200 человек и захватив более 250 заложников. В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа. По данным, предоставленным подконтрольным ХАМАС министерством здравоохранения, в результате израильских ударов погибли более 51 тысячи палестинцев. Однако не уточняется, сколько среди погибших — боевиков, а сколько — мирных жителей.