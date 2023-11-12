Армия Израиля нанесла удар по объектам в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам "террористической инфраструктуры" на территории Сирии в ответ на атаку в направлении Голанских высот в субботу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад в ответ на вчерашнюю (субботнюю) атаку в направлении Голанских высот истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры в Сирии", — говорится в сообщении.

В субботу армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Сирии и начали наносить ответный удар.

Напомним, утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война его страны с ХАМАС вступила во "вторую стадию", поскольку израильские войска и бронетехника вторгаются в Газу в рамках расширения наземных операций. А затем было объявлено и от третьей стадии войны.

Ранее стало известно о том, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за удар по центру размещения беженцев в секторе Газа на президента США Джо Байдена, чья поддержка, по мнению ХАМАС, "придала смелости Израилю".

Не менее 39 младенцев погибли в больнице сектора Газа из-за отключения электричества и нехватки кислорода. Об этом ранее сообщило министерство здравоохранения Палестины. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на заседании совета безопасности ООН и заявил, что система здравоохранения Газы "поставлена на колени". По его словам, каждые 10 минут в Газе погибает один ребёнок.