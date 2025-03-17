Ежегодно на предприятиях Казахстана получают увечья и погибают больше сотни работников. Показатель смертельных случаев остается неизменным на протяжении нескольких лет. После трагедии на руднике в Улытау, которая унесла жизни семи горняков, в правительстве усилили требования по обеспечению промышленной безопасности. Как можно изменить ситуацию, и есть ли системное решение проблемы, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Если смотреть на данные статистики летальных случаев за последние несколько лет, то ситуация c ЧП на производствах в Казахстане кардинально не меняется. Чаще всего они происходят на тех же угольных шахтах. Нередко в таких авариях фиксируют факты гибели групп рабочих, отмечает заведующий отделом безопасности и охраны труда, предупреждения и разрешения трудовых споров Федерации профсоюзов Казахстана Марат Имаш.

Представитель профсоюза назвал основные причины несчастных случаев на производстве.

"Самое главное, конечно, то, что с каждым годом добыча ведется все глубже - более глубокие горизонты разрабатываются. Это большое количество скопления опасных газов, более усложнена система дегазации, то есть вывода этих газов безопасными способами. Это очень затратно, к тому же мало придается роли науке", - рассказывает Марат Имаш.

Прогнозировать опасные явления и изучать их давно необходимо с помощью современных технологий, считает эксперт. Однако пока все остается только на словах. После каждого несчастного случая на производстве в предписании продолжают выносить лишь рекомендации, чтобы работодатель использовал достижения науки и внедрял новшества.

"Что-то делается, но не на достаточно хорошем уровне, потому что это все связано с большими деньгами, нужны вложения", - говорит представитель казахстанской федерации профсоюзов.

Марат Имаш обращает внимание на то, что статистика несчастных случаев на предприятиях страны остается неизменной на протяжении последних 5 лет, на том же уровне и показатель смертности.

"Если брать статистику в близком разрезе, допустим за 5-6 лет, мы увидим, что мы застряли на одном месте. Если брать показатель смертности, то у нас ежегодно порядка 200 человек погибает на производстве. Эта цифра стоит на том же уровне, это говорит о чем? Что у нас нет нисходящего тренда", - констатирует Марат Имаш.

В числе первых в печальном списке по количеству летальных случаев на производстве - угольная отрасль. Именно на шахтах и карьерах чаще всего происходят смертельные, причем массовые факты гибели работников. При этом, по словам эксперта, на этих предприятиях уделают большое внимание безопасности и охране труда.

"Вполне достойно развиты эти структуры, хорошее внимание уделяется. Но я говорю о статистике, которая отражает проводимую работу. Групповые несчастные случаи, связаны, как правило, с выбросом газометана, возгоранием угольной пыли и так далее", - продолжает эксперт.

Другая причина, по которой происходят несчастные случаи на предприятиях Казахстана, это устаревшее оборудование. В основных отраслях больше половины инфраструктуры изношено.

"Допустим, в сфере энергетики износ оборудования достигает около 70 %, в угольной отрасли – около 60 %, в обрабатывающей промышленности – около 80 %. Это серьезные цифры. Действительно, в прошлом году была инициатива правительства, чтобы 1 % работодатель отчислял на модернизацию оборудования, но пока конкретных действий не происходит. Нужно на государственном уровне принимать программы по обновлению оборудования, технологий и т.д.", - подчеркивает Марат Имаш.

Среди причин, которые влияют на формирование печальной статистики, продолжает представитель Федерации профсоюзов республики, нехватка и неукомплектованность штатного персонала в той же угольной отрасли. Впрочем, похожая ситуация, по его словам, наблюдается и в других сферах.

"В той же железнодорожной отрасли или строительной, например. В целях оптимизации работодатели не увеличивают количество работников, то есть, если согласно технической документации, возьмем, например, паспорта, расстановку людей, допустим, какую-то трудовую операцию или работу должны выполнять в составе бригады 17 человек, ее на самом деле выполняют двенадцать. А это напрямую отражается на состоянии безопасности и охраны труда на рабочих местах", - подмечает спикер.

Марат Имаш считает, что в Казахстане ослаблен контроль и надзор за безопасностью на производстве. Речь не только о государственном, но и общественном контроле. При этом надзор со стороны госинспекторов труда ограничен тем же Предпринимательским кодексом. На эту проблему обратили внимание и эксперты Международной организации труда, которые вынесли целый ряд замечаний.

"Они касаются полномочий государственных инспекторов труда. Наши инспекторы очень ограничены. Они не могут произвольно заходить на предприятие с проверкой, должны согласовывать свои действия с прокуратурой. Такие действия, как приостановка опасного производства, при посещении должны предупреждать заведомо работодателей. Это очень большая проблема", - приводит примеры эксперт.

Что касается общественного контроля, то речь идет о самих рабочих. Они могут делать это через профсоюзы. Существует так называемый институт технических инспекторов. За профсоюзами закреплено право - включать своих технических инспекторов в состав производственных советов.

"Это орган, который предусмотрен Трудовым кодексом. В Казахстане порядка 100 тысяч технических инспекторов. Есть профсоюзная организация, которая состоит только из 17 тысяч техинспекторов. Это большая армия, неправильно её не использовать. Но, на самом деле, она не задействована. Потому что у них нет ни статуса, ни полномочий. Если бы на законодательном уровне его придать им, то возможно при рисках, они бы предотвратили возможные инциденты", - уверен Марат Имаш.

По его словам, федерация профсоюзов давно пытается решить этот вопрос, но законодательно инициативу пока никто не поддержал. Тем не менее, есть другие положительные изменения, говорит эксперт. По его словам, в прошлом году в стране вновь появился Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний. Многие годы он существовал в качестве факультета при медицинском университете и, наконец, получил самостоятельный статус.

"Хотя раньше этот институт был самостоятельным, имел три филиала по стране в разных регионах, занимался профилактикой профессиональных заболеваний. За годы независимости все это было растеряно. Институт превратился в небольшой придаток медицинского университета. Вся структура производственной санитарии, всей медицины труда сошла на нет, то есть фактически исчезла в Казахстане. Цеховые врачи, структура профпатолога - все это надо восстанавливать, всем этим надо заниматься для сохранения здоровья работников, — это очень большая проблема", - заключил эксперт.

Депутат мажилиса Арман Калыков предлагает создать отдельный государственный орган, который бы осуществлял надзор за безопасностью труда. Мажилисмен много лет проработал на производстве. Эту инициативу парламентарий озвучивает не впервые. Такая структура, по его словам, уже есть в соседних республиках.

"Со времен обретения независимости мы поэтапно теряли все позиции в плане осуществления госнадзора и контроля за деятельностью промышленных предприятий…. Если мы знаем, что в Узбекистане это отдельный комитет, который напрямую подчиняется правительству, то в России — это тоже крупное агентство, которое называется Ростехнадзор. В этот комитет входят все контрольно-надзорные функции, то есть энергетический, атомный, промышленный надзор, в сфере строительства. У нас этот контроль сейчас распылен и разрознен", - считает депутат.

В настоящий момент за надзор напрямую или косвенно отвечают сразу несколько министерств. Это Минтруда, МЧС, министерство промышленности и строительства и даже министерство энергетики, если говорить об атомном, энергетическом надзоре.

"В минпромышленности находится ГАСК, я считаю, здесь прямой конфликт интересов. Это же в подчинении министерства находится, в любой момент не исключено воздействие на мнения или заключения. Это же неправильно. Я сам долгое время отработал на производстве, знаю, чем это чревато. Этот вопрос открыт, проблема только усугубляется", - уверен мажилисмен.

По его словам, с 1 января этого года упразднены территориальные департаменты промышленной безопасности. Их объединили с департаментами по ЧС. При этом, он обращает внимание на то, что у них были разные функции.

"Это абсолютно разные вещи, например, департамент по ЧС, в основном это противопожарная защита и ликвидация последствий природного характера. Техногенным характером никто не занимается. И сейчас получается, что это будет прямое подчинение отраслевиков пожарным, спасателям. Когда руководитель территориального департамента будет выдавать предписание, он должен глубоко разбираться, что он пишет, какие он дает замечания. А если он не отраслевик, каким образом он может дать замечания? Парадокс", - недоумевает Арман Калыков.

Из-за создания новой структуры, из отрасли уходят профессионалы, продолжает депутат. Государство теряет квалифицированных специалистов. Он опасается, что в случае аварии, расследовать такие факты будет некому.

"Завтра если опять что-то произойдет, не найдется специалиста, который расскажет, почему это произошло, в чем причина и, главное, что нужно сделать, чтобы этого не повторилось. А мы каждый год теряем этих специалистов, тех, кого я знаю, им под 60 лет. Пройдет три года, и они уйдут. Что будем делать дальше?", - задается вопросом парламентарий.

Затронул депутат также проблему износа оборудования на предприятиях. Практически все они были созданы еще в прошлом столетии - работают больше полувека.

"Предприятиям уже 60–70 лет, и рано или поздно они неизбежно подойдут к своему логическому завершению. Я не драматизирую ситуацию, но это естественный процесс: у всего есть начало и конец. Износ инфраструктуры, в частности труб, говорит о необходимости замены. Советские предприятия построены на технологиях того времени, которые требуют большого количества персонала для обслуживания. Это означает минимальную модернизацию и отсутствие новшеств. Однако, когда мы сокращаем численность работников, сохраняя старые технологии, это лишь консервирует устаревшую систему", – подчеркнул представитель депутатского корпуса.

В правительстве намерены усилить требования по обеспечению промышленной безопасности. Ряд поручений дал премьер-министр Олжас Бектенов. Владельцев промышленных гигантов планируют обязать проводить модернизацию. О том, что компании недостаточно инвестируют и это приводит к техногенным авариям со смертельными случаями, неоднократно говорил и президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В госаппарате намерены пересмотреть требования к аварийно-спасательным службам. В планах усилить нормативы по производственному контролю.

По данным Минтруда, с начала этого года на предприятиях Казахстана пострадало 168 человек, погибли 21. Высокий уровень травматизма сохраняется в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акюбинской и Атырауской областях. В прошлом году на рабочем месте погибли 202 человека, а в 2023 году- 251.

"Основные нарушения законодательства, связанные с охраной труда - это отсутствие обучения и инструктажа работников (20%), необеспечение безопасных условий труда (14,6%), необеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой и специальной обувью (9,4%), необеспечение документацией по охране труда (7,4%)", - сообщили в профильном ведомстве.

С начала года работодателей оштрафовали почти на 65 миллионов тенге. В прошлом году госинспекторы выявили свыше 8 тыс нарушений. Почти каждый четвертый из них был связан с безопасностью и охраной труда. Нарушителей привлекли к административной ответственности, они уплатили более 400 миллионов тенге в виде штрафов. Были инициированы и уголовные дела.

"По фактам нарушения требований охраны труда госинспекторами в правоохранительные органы направлено 1042 материалов расследования несчастных случаев, по которым возбуждено 215 уголовных дел", - ответили в минтруда.

В ведомстве также отчитались, что функции акиматов по государственному контролю, касающиеся трудовых отношений, теперь переданы министерству. Ужесточены штрафы за нарушения требований по безопасности труда. В целом, за этот вопрос отвечает комитет госинспекции труда с территориальными департаментами.

В планах Минтруда сократить сроки информирования госинспекторов о несчастном случае и изменить порядок учета вины работника при расследовании несчастного случая. Пока над пакетом поправок в закон работают в мажилисе.

По данным МЧС, с начала 2025 года на предприятиях республики произошло 3 аварии. Основными причинами, как указали в ведомстве, послужили: несоблюдение требований промышленной безопасности и нарушение требований ведения горных работ. Кроме того, на производстве не должным образом организовали производственный контроль.

В стране планируют проводить аттестацию аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности. Такая поправка предусматривается в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам гражданской защиты".

Кроме того, специалистов хотят оснастить специальной техникой и оборудованием с учетом специфики выполняемых ими работ. Это позволит повысить их готовность и оперативность.

"Проектом Закона предусмотрено закрепление обязанности по созданию службы производственного контроля, которая будет подчиняться непосредственно первому руководителю организации. Должностные лица служб производственного контроля не будут выполнять несвойственные им функции, что позволит своевременно осуществлять мониторинг промышленной безопасности, анализировать, разрабатывать меры, направленные на обеспечение промышленной безопасности. Кроме того, координировать работу, направленную на предупреждение поражающего воздействия опасных производственных факторов на объекты, людей, окружающую среду", - сообщили в МЧС.

По информации министерства, уполномоченный орган в области промышленной безопасности планируют наделить возможностью согласовывать план обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов. В то же время, в ведомстве намерены провести исследование угольных пластов в Карагандинском бассейне.