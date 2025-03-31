Армения отказалась оплачивать взнос в ОДКБ за 2024 год, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sputnik Армения

"Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации", - сообщили в министерстве иностранных дел Армении.

В ведомстве также подчеркнули, что в соответствии с внутренними процедурами ОДКБ, информация о годовом бюджете не подлежит публичному распространению.

Сообщается, что ранее замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.