Армения обратится за помощью в ОДКБ и ООН

Фото: Министерство обороны РФ

Cовет безопасности Армении принял решение обратиться к России, ОДКБ и ООН за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщило правительство республики по итогам экстренного заседания. Оно прошло под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Eadaily.com.

"В ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный Ереван обвинил Азербайджан в обстреле приграничных городов. Баку выдвинул ответные обвинения в диверсиях и провокациях.