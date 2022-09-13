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Министерство обороны РФ Сегодня, 08:49
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Фото: Министерство обороны РФ

Армения обратится за помощью в ОДКБ и ООН

Cовет безопасности Армении принял решение обратиться к России, ОДКБ и ООН за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщило правительство республики по итогам экстренного заседания. Оно прошло под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Eadaily.com.

"В ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный Ереван обвинил Азербайджан в обстреле приграничных городов. Баку выдвинул ответные обвинения в диверсиях и провокациях.

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#ОДКБ #ООН #Армения #Азербайджан
Сегодня, 08:49
118
Журналист

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