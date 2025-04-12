Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана провели переговоры в рамках Антальского дипломатического форума, сосредоточив внимание на нормализации двусторонних отношений после завершения работы над текстом мирного соглашения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Встреча министров Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова прошла 12 апреля. Как сообщили в МИД Армении, стороны обсудили текущее состояние процесса нормализации и выразили готовность продолжать диалог.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что постконфликтный период предоставляет исторический шанс на установление прочного мира, однако указал на препятствия, в числе которых — территориальные претензии, зафиксированные в Конституции Армении.

Мирное соглашение между странами, по словам Байрамова, уже согласовано. В Ереване подтвердили, что документ готов к подписанию, и выразили готовность обсудить сроки и место церемонии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что соглашение является компромиссным и не предусматривает размещения иностранных сил на границе сторон.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что Баку ждет от Армении выполнения "законных требований", включая исключение упоминаний о территориальных претензиях из Конституции и роспуск посреднической группы ОБСЕ. В Ереване указали, что внесение конституционных поправок возможно только через референдум, проведение которого намечено на 2027 год.

До выполнения этих условий, отметил Алиев, препятствия к подписанию мирного договора сохраняются.