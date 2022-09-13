Армения и Азербайджан договорились о перемирии - МИД РФ

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МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что стороны конфликта договорились о прекращении огня с 9.00 мск 13 сентября при "российском посредничестве", сообщает BaigeNews.kz.

"Исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, — в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. МИД также подчеркнул, что находится "в тесном контакте" с Баку и Ереваном.

Напомним, Cовет безопасности Армении принял решение обратиться к России, ОДКБ и ООН за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном вчера, 12 сентября. Официальный Ереван обвинил Азербайджан в обстреле приграничных городов. Баку выдвинул ответные обвинения в диверсиях и провокациях.