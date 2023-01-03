Арманжан Байтасов назвал причину перегруженности курорта "Шымбулак" в выходные дни

Казахстанский журналист и бизнесмен Арманжан Байтасов озвучил свою позицию по поводу перегруженности ГК "Шымбулак" в праздничные и выходные дни, передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, проблема в отсутствии дополнительных горнолыжных трасс и соответствующей инфраструктуры.

"У нас нет новых горнолыжных трасс, у нас нет новых отелей и ресторанов, у нас нет новых рабочих мест, у нас нет большого потока туристов из-за границы и этот список чего у нас нет можно долго продолжать. Ведь если бы тогда приняли решение, то уже в 2021 году у нас был бы огромный горнолыжный курорт, который мог бы принимать тысячи и тысячи людей ежедневно. ", - пишет Байтасов на своей личной странице в Instagram.