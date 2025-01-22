Арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана, в ближайшие трое суток прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха по всей стране, передаёт BaigeNews.kz.

"23-24 января ложбина Северо-западного циклона сохранит свое влияние на восточные и юго-восточные регионы страны – здесь ожидается снег, временами сильный снег, а на остальной территории погода без осадков. По республике ожидаются метель, гололёд, туман, порывистый ветер", - говорится в прогнозе.

Температура воздуха в северной половине республики ночью опустится до минус 20-30 градусов, в отдельных районах - до минус 35 градусов. В центре и на востоке страны столбики термометров покажут минус 20-35 градусов, в отдельных регионах ожидается мороз - 40 градусов. На юге ночью будет минус 15-25 градусов, в отдельных районах - минус 28 градусов.