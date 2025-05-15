В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-министр Олжас Бектенов посетил Аркалыкскую ТЭЦ, где ознакомился с мерами по модернизации теплоснабжения и подготовке региона к новому отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из ключевых решений стало замещение мазута углем в качестве основного топлива. Как сообщил директор ГКП "Аркалыкская теплоэнергетическая компания" Жасулан Абдрахманов, этот шаг позволил предприятию сократить затраты на 2,2 млрд тенге.

ТЭЦ, обслуживающая 375 зданий, входит в число теплоисточников с высокой степенью износа и находится в "красной зоне риска". По информации акимата, за последние два года в Аркалыке было заменено более 17 км теплосетей. Это позволило пройти отопительный сезон 2024–2025 годов без аварийных отключений. В текущем году планируется отремонтировать еще 9,9 км теплотрасс. Ожидается, что в результате реализации проекта уровень износа теплосетей в городе снизится на 12%.

В целом по Костанайской области в рамках подготовки к следующему отопительному сезону ведётся реализация 22 проектов по реконструкции теплотрасс общей протяжённостью 27,9 км, а также капитальный ремонт оборудования и линий электропередач.

Также Премьер-министру были представлены проекты в сфере "зелёной" энергетики. В регионе планируется строительство ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт, что позволит к 2028 году довести общую мощность ВИЭ в области до 1,3 ГВт. Только за счёт этого объекта ожидается снижение выбросов углерода на 3,3 млн тонн ежегодно.

Олжас Бектенов подчеркнул важность повышения энергоэффективности и снижения затрат, отметив, что модернизация систем теплоснабжения и развитие альтернативной энергетики должны стать драйверами устойчивого развития регионов.