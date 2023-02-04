Арина Алтухова завоевала рейтинговый Кубок мира в Индонезии

Фото: Страница Асхата Оралова в facebook

Казахстанская спортсменка одержала победу над олимпийской чемпионкой из Швейцарии на соревнованиях по стрельбе в Индонезии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz.

"Представительница пулевой стрельбы Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира, который проходил в Джакарте. В соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений среди женщин Арина сумела в "золотом финале" (golden match) одержать победу над Олимпийской чемпионкой в Токио-2020 Нины Кристен из Швейцарии.19-летняя уроженка Алматы сумела первой получить 16 необходимых очков в решающем соревновании", — написал Асхат Оралов.

Министр также отметил, что помимо медали в индивидуальных соревнованиях, мужская сборная в составе Ислама Сатпаева, Матвея Тимофеева и Константина Малинковского стала серебряным призером в командных состязаниях.