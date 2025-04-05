Казахстанская спортсменка Арина Алтухова заняла третье место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Буэнос-Айресе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В финале соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров в трёх положениях Алтухова набрала 445.9 очков, что позволило ей завоевать бронзовую медаль.

Золотую награду в этом виде программы получила Каур Самра из Индии, показавшая результат 458.6 очков. Серебро досталось немецкой спортсменке Аните Мангольд с результатом 455.3 очков.