  • 5 Апреля, 15:03
  • BAIGENEWS

Арина Алтухова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Аргентине

Она показала третий результат по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров в трёх положениях.

Сегодня, 13:53
АВТОР
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ISSF Сегодня, 13:53
Сегодня, 13:53
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Фото: ISSF

Казахстанская спортсменка Арина Алтухова заняла третье место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Буэнос-Айресе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В финале соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров в трёх положениях Алтухова набрала 445.9 очков, что позволило ей завоевать бронзовую медаль.

Золотую награду в этом виде программы получила Каур Самра из Индии, показавшая результат 458.6 очков. Серебро досталось немецкой спортсменке Аните Мангольд с результатом 455.3 очков.

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