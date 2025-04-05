Арина Алтухова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Аргентине
Она показала третий результат по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров в трёх положениях.
Сегодня, 13:53
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Сегодня, 13:53Сегодня, 13:53
148Фото: ISSF
Казахстанская спортсменка Арина Алтухова заняла третье место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Буэнос-Айресе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В финале соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров в трёх положениях Алтухова набрала 445.9 очков, что позволило ей завоевать бронзовую медаль.
Золотую награду в этом виде программы получила Каур Самра из Индии, показавшая результат 458.6 очков. Серебро досталось немецкой спортсменке Аните Мангольд с результатом 455.3 очков.
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