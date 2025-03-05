Основателю фонда "Архитекторы будущего" Марату Абиеву вынесен приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.



Как сообщается, 14 февраля 2025 года приговором Специализированного межрайонного суда города Астаны Марат Абиев осуждён по статьям "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а также участие в них", "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", "Экономическая контрабанда".

Его приговорили к 9 годам лишения свободы, а также к пожизненному лишению права занимать должность на государственной службе и заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями, сроком на 5 лет.



Соучастники Абиева приговорены к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, приговором суда конфисковано имущество подсудимых стоимостью более 180 млн тенге и преступный доход от контрабанды ГСМ на сумму более 6 млрд тенге.

Ранее Агентство сообщало об окончании досудебного расследования в отношении Абиева Марата и его подельников: Новицкого Антона, Дарибаева Жанибека, Гребнева Евгения, Махметова Аманая.

В период с 2018 по 2022 годы указанные лица, действуя в составе организованной группы, организовали на НПЗ в Актюбинской области производство запрещенного к реализации на территории ЕАЭС дизельного топлива экологического класса "К-2" в количестве 50,6 тыс тонн.



Впоследствии дизельное топливо реализовано под видом другого нефтепродукта за 11,3 млрд тенге, в том числе 22,6 тыс. тонн на сумму 6,7 млрд тенге вывезено контрабандным путём за рубеж.

Важно отметить, что на преступные доходы, полученные от незаконного оборота нефтепродуктов, финансировалась деятельность незаконного общественного объединения "Genesis" (или "Архитекторы будущего"), за создание и руководство которым 21 августа 2023 года Марат Абиев приговорен к 7 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.