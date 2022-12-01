Архимед Мухамбетов попрощался с костанайцами

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Лишившийся должности акима Костанайской области Архимед Мухамбетов написал прощальный пост в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Он поблагодарил всех, с кем работал с 2015-го года.

"Сегодня я завершил свою деятельность в должности акима Костанайской области. За эти годы мы вместе пережили многое. Мы старались решать просьбы и проблемы населения. Выражаю благодарность и особую признательность всем жителям нашего региона за всемерную поддержку, понимание и отзывчивость. Самый главный ресурс нашей области - человеческий капитал.Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, удачи! Желаю Костанайской области дальнейшего процветания!" - написал экс-аким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arhımed Mýhambetov (@arkhimed_mukhambetov)

Указом президента новым акимом региона с 1 декабря назначен Кумар Аксакалов.