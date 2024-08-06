Археологи обнаружили около 20 ранее неизвестных памятников Восточном Казахстане

В Катон-Карагайском и Улькен Нарынском районах Восточно-Казахстанской области начались археологические работы, организованные государственным историко-культурным музеем-заповедником "Берел". В проекте участвуют учёные, студенты и научные руководители из вузов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках проекта "Историко-культурное наследие древности и средневековья Казахского Алтая" археологи проводят обширные исследования и уже обнаружили около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки казахов.

Уже проведены раскопки 14 памятников, относящихся к различным эпохам: от бронзового века до этнографической современности. Среди находок – поселение раннего железного века с металлургическим пунктом, казахская зимовка конца XIX – начала XX века и 12 захоронений.

Археологи также обнаружили различные артефакты, такие как предметы раннесакского и древнетюркского конского снаряжения, керамическую посуду, украшения пазырыкской культуры, ременную пряжку древнетюркского времени, бронзовые накладки кимакского периода и монеты.

Помимо раскопок, ведётся работа с местными жителями и органами власти для защиты и популяризации историко-культурного наследия региона. Археологические исследования продолжатся до конца 2024 года.