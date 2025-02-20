Археологи нашли гробницу фараона в Египте впервые за более чем 100 лет
Разбирая тонны известняка в погребальной комнате, археологи нашли фрагменты гипсовых ваз с именами Тутмоса II.
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Гробница фараона Тутмоса II, который правил Египтом около 3 500 лет назад, обнаружена командой египетских и британских исследователей. Изначально археологи полагали, что они найдут захоронения одной из жён, но оказалось, что перед ними — гробница самого фараона. Это первая такая находка с обнаружения захоронения Тутанхамона в 1922 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Археологи вели раскопки в западной части Фиванского некрополя неподалёку от города Луксор. Они полагали, что погребальные комнаты фараонов XVIII династии находятся более чем в двух километрах оттуда, ближе к Долине Царей.
Вход в гробницу, сообщило министерство туризма и древностей Египта, был обнаружен ещё в 2022 году. Исследователи думали, что он ведёт к захоронениям одной из жён фараонов.
Однако когда они зашли в погребальную комнату, то обнаружили окрашенный в голубой цвет потолок — признак того, что в ней был похоронен фараон.
"Часть потолка осталась нетронутой: она была окрашена в голубой цвет с жёлтыми звездами. Голубой потолок с жёлтыми звездами встречаются только в гробницах фараонов", — рассказал Пирс Литерленд, глава команды, занимающейся раскопками.
Автор фото - New Kingdom Research Foundation
К гробнице, рассказал Литерленд, ведёт большая лестница и очень длинный коридор.
"Нам потребовалось много времени, чтобы пробраться через всё это", — сказал он. Проход был заблокирован обломками, которые появились в результате затопления, и рухнувшим потолком. "Только после того, как мы проползли через 10-метровый туннель с открытием в 40 сантиметров сверху, мы попали в погребальную комнату", — рассказывает археолог.
В погребальной комнате они обнаружили голубой потолок и изображения сцен из Книги Амдуат, религиозного текста, который использовался в раннем Новом царстве использовался только для декорирования фараонов. Это стало ещё одним подтверждением того, что они нашли гробницу фараона, а не одной из жён.
Археологи разгребали завалы, ожидания найти раздавленные останки захоронения. Но гробница оказалась совершенно пустой. "Не потому, что её ограбили, а потому, что она была сознательно опустошена", — сказал Литерленд.
Исследователи поняли, что гробница была затоплена — она была построена под водопадом — через несколько лет после похорон фараона, и её содержимое перевезли в другое место в древние времена.
Разбирая тонны известняка в погребальной комнате, археологи нашли фрагменты гипсовых ваз с именами Тутмоса II и Хатшепсут, его жены и одной из немногих женщин-фараонов. Вероятно, говорит Литерленд, вазы разбились, когда содержимое гробницы перемещали.
Эти обломки — это первые найденные объекты, связанные с захоронением Тутмоса II.