Гробница фараона Тутмоса II, который правил Египтом около 3 500 лет назад, обнаружена командой египетских и британских исследователей. Изначально археологи полагали, что они найдут захоронения одной из жён, но оказалось, что перед ними — гробница самого фараона. Это первая такая находка с обнаружения захоронения Тутанхамона в 1922 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Археологи вели раскопки в западной части Фиванского некрополя неподалёку от города Луксор. Они полагали, что погребальные комнаты фараонов XVIII династии находятся более чем в двух километрах оттуда, ближе к Долине Царей.

Вход в гробницу, сообщило министерство туризма и древностей Египта, был обнаружен ещё в 2022 году. Исследователи думали, что он ведёт к захоронениям одной из жён фараонов.

Однако когда они зашли в погребальную комнату, то обнаружили окрашенный в голубой цвет потолок — признак того, что в ней был похоронен фараон.

"Часть потолка осталась нетронутой: она была окрашена в голубой цвет с жёлтыми звездами. Голубой потолок с жёлтыми звездами встречаются только в гробницах фараонов", — рассказал Пирс Литерленд, глава команды, занимающейся раскопками.