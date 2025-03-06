Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев сообщил, что Аргын Нигматулин разыскивается через Интерпол, передает BaigeNews.kz.

"Международный розыск всегда проводится через Интерпол. Самостоятельно наши правоохранительные органы не могут его искать. По линии Интерпола выставляется красный бюллетень. Интерпол затем устанавливает местонахождение человека, после чего сообщает", — пояснил Чиндалиев.

Он также отметил, что расследование по делу продолжается, но дополнительной информации на данный момент нет.

"Как сообщалось органами прокуратуры, ведется расследование, однако какой-либо дополнительной информации у меня, к сожалению, нет. Вы прекрасно знаете, что в соответствии со статьей 201 Уголовного кодекса данные досудебного расследования разглашению не подлежат", — подчеркнул он.

По его словам, эта норма введена не случайно, так как каждое уголовное дело имеет свои особенности.

Разглашение информации может помешать расследованию, сбору доказательств и установлению подозреваемых. Кроме того, действует принцип презумпции невиновности: пока суд не вынес приговор, определенные сведения не должны становиться публичными.