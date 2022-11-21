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  • Аргентинскую журналистку "обчистили" во время прямого эфира на ЧМ в Катаре
ru.irna.ir Сегодня, 19:30
198
Сегодня, 19:30
198
Фото: ru.irna.ir

Аргентинскую журналистку "обчистили" во время прямого эфира на ЧМ в Катаре

Доминик Мецгер в прямом эфире вела репортаж с чемпионата мира по футболу в Дохе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DailyMail. Именно тогда, как она подозревает, кто-то незаметно вытащил из её сумки кошелёк с деньгами и документами. Девушка уже заявила в полицию о краже и была удивелна тому, что в полиции спосили, какое наказание она хочет получить для вора.

"У меня была с собой маленькая сумочка, в ней самое необоходимое: деньги, документы, ключ от номера и салфетки. Я немного танцевала в толпе. И наверно в этот момент кто-то вытащил мой кошелёк. В полиции обещали найти пропажу", - рассказала журналистка своему коллеге.

Напомним, в Дохе стартовал ЧМ по футболу. 

Видео: dailymail.co.uk
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#ЧМ #чемпионат мира #футбол
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:30
198
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