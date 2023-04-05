Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК

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В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали решение суда в Гааге, который выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. Журналисты поинтересовались у казахстанских дипломатов, будет ли наше государство исполнять решение гаагского суда, передает BaigeNews.kz.

"Мы не подписывали и не ратифицировали Римский статут. Действие статута на Казахстан не распространяется и мы по нему никаких обязательств не имеем", - ответили в МИДе.

Это означает, что Казахстан не будет исполнять решение суда в Гааге по аресту Путина. К слову, президент России собирается посетить Казахстан осенью 2023 года.

Напомним, ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Он обвиняется в незаконной депортации детей из Украины в Россию.