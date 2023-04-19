Арестовать акима Павлодарской области требует адвокат. Что ответили в акимате

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Арестовать акима Павлодарской области требует известный адвокат. Что ответили на это в администрации, читайте в материале BaigeNews.kz.

Адвокат Мурат Адам, представляющий интересы компании Partners Realty, ходатайствует о заключении акима Павлодарской области Асаина Байханова под стражу. Якобы чиновник может воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела, возбуждённого по статье 365 УК РК.

Дело касается ремонта улицы Катаева в Павлодаре. Компания, которую защищает юрист, выиграла тендер на работы, провела их, но после была признана недобросовестным участником госзакупок. Предприниматель с этим не согласен, он подал в суд, чтобы отстоять своё имя. И теперь требует, чтобы дело рассматривали в Астане. Якобы в Павлодарской области чиновники разных уровней боятся давать показания из-за связей и влияния акима.

Ситуацию прокомментировали в отделе ЖКХ.

"Проходит судебный процесс о признании ТОО "Partners Realty" недобросовестным участником государственных закупок по выполнению ремонта улицы Катаева на сумму 304 миллиона тенге. Истцом по делу является отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Павлодара, выступавший заказчиком работ. Основанием для обращения в судебные органы стали результаты мониторинга, который выявил несоответствие как качества, так и сроков исполнения договорных обязательств по ремонту дорожного полотна улицы Катаева", - сообщили в госоргане.

В подтверждение доводов истец предоставил в суде первой инстанции официальное заключение РГП "Национальный центр качества дорожных активов", которое выявило многочисленные нарушения технологии производства работ и использования материалов (асфальта), а также требований технической документации по данному договору.

"Наше исковое заявление специализированным межрайонным экономическим судом Павлодарской области было удовлетворено. Его решением ТОО "Partners Realty" признано недобросовестным участником государственных закупок. 7 апреля ТОО "Partners Realty" подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции, заседание судебной коллегии ещё не назначено", - пояснили в отделе ЖКХ.

Там также отметили, что вопрос признания подрядчика недобросовестным – официальная позиция акимата Павлодара, "которая не может быть навязана какими-либо личными выводами какого-либо должностного лица".