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Арестованы счета блогера Елены Блиновской
В России наложен арест на банковские счета обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег блогера Елены Блиновской, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.
Данную информацию подтвердили в Пресненском районном суде Москвы. Сообщается, что арестованы денежные средства, находящиеся на счетах в банках "Фора-Банк", "Севергазбанк", "МТС Банк", "Россельхозбанк" и "Альфа-Банк". Также наложен арест на два банковских счёта мужа Блиновской. В общей сложности супруги обладали сотнями миллионов российских рублей в различной валюте.
Блогера Елену Блиновскую, создательницу "Марафона желаний", задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 миллионов российских рублей. Она пыталась уехать из России на автомашине Maybach, но её задержали по пути. Блогершу кто-то предупредил, что её собираются задержать. Она приобрела билет на самолёт до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама на авто поехала в сторону Беларуси.
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