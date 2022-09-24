Арестованы подозреваемые в убийстве студента в Шымкенте

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Полиция арестовала двоих подозреваемых в убийстве в общежитии Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Сотрудники полиции проводят расследование по части три статьи 106 УК РК.

Напомним, ночью 22 сентября в дежурную часть УП Аль-Фарабийского района от бригады скорой помощи поступило сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей трупа студента первого курса.

Ранее сообщалось о том, что родные погибшего 16-летнего парня требовали у руководства учебного заведения рассказать им как произошло, что они отправили своего сына учиться, а получили его уже в гробу и просят наказать виновных.

Приезд семьи погибшего студента в шымкентский колледж едва не обернулся потасовкой.

Погибший Нурхат был единственным сыном в семье. Мальчик родом из Тюлькубасского района Туркестанской области. В Шымкенте учился на программиста.