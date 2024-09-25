Арестованы подозреваемые в избиении солдата Нацгвардии

В МВД отчитались о расследовании резонансного уголовного дела об избиении в поезде солдата Нацгвардии. Найти и наказать виновных поручил глава государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Оперативно-следственными мероприятиями установлено местонахождение всех фигурантов, причастных к избиению бывшего военнослужащего срочной службы Национальной гвардии. В течение суток в Астане по местам жительства задержаны двое подозреваемых - бывших сослуживцев потершевшего, непосредственно наносивших телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования все причастные лица допрошены. Их действиям, включая лицо, осуществлявшего видеосъемку, будет дана правовая оценка", - сообщили в МВД.

Ранее нашумевшее в соцсетях видео прокомментировали в Нацгвардии.

Глава государства дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству.

23 сентября возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 440 УК РК - "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими".